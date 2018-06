GIOVEDI’ 21 GIUGNO, ORE 10.30, LA LOTTA SI RINNOVA!

Davanti al palazzo della giunta regionale in via Genova a Campobasso, alle ore 10.30, per chiedere al presidente e all’assessore al lavoro di ascoltare le nostre ataviche rivendicazioni. E così la L e D, dopo una pausa per il cambio alla regia di comando del massimo organo amministrativo regionale, riprende con vigore e rabbia, dopo alcuni incontri in questo mese, quella lotta di giustizia sociale tesa al riconoscimento dello status di cittadini portatori sani di DIGNITA’! Il tempo trascorso per sistemare le caselle, lo abbiamo concesso, adesso non è più tempo di perdere tempo, gli eletti, piaccia o meno, dall’alto dei loro lauti compensi e dopo le loro dichiarazioni di intenti su lavoro e occupazione, devono passare alla fase dell’attuazione.

Gli ex Ittierre ancora in attesa di ricevere il 40% delle spettanze dalla liquidazione commissariale, la proroga di altri cinque mesi della mobilità in deroga e risposte sul futuro lavorativo. Gli ex Di risio, in attesa di conoscere di quale morte morire. I cantonieri della provincia di Isernia, lasciati sul lastrico, nonostante le possibilità di stabilizzazione per legge ci siano. E diverse altre situazioni di ex lavoratori senza diritti ma con precisi doveri da rispettare. Protesteremo con veemenza e sin d’ora comunichiamo al neo presidente Toma, l’intenzione di salire al palazzo per chiarire faccia a faccia tutto quello che c’è da chiarire. Oltremodo stanchi, non abbiamo intenzione di scherzare! Per il palazzo si avvicina il momento delle dorate ferie, per noi è vicinissimo il dramma sociale. Niente più scherzi!

P.S. Mentre ci accingiamo a scrivere questa nota e mentre ci prepariamo alla “battaglia”, tramite stampa apprendiamo l’interessamento di più soggetti istituzionali alle problematiche di cui sopra. Bene! Vuol dire che il 21 saremo tutti in regione per ascoltare, per affrontare e risolvere quello che c’è da risolvere! E non a chiacchiere!

IL PORTAVOCE

Emilio Izzo