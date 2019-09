Riceviamo e pubblichiamo nota stampa inviata a tutti i SINDACI dei Comuni molisani

La invitiamo a partecipare martedì 24 settembre alle ore 9,30, presso la sede EX ARENA –Loc.Monteverde – Bojano davanti ai cancelli, per la manifestazione promossa dai DIPENDENTI GAM – EX SOLAGRITAL e OO.SS. (CGIL – CISL – UIL) che chiedono il vostro aiuto a partecipare al corteo di Associazioni di commercianti, artigiani ecc. che raggiungerà la Statale 17 al fine di sensibilizzare tutta la classe politica sia Regionale che Nazionale e per determinare la convocazione urgente presso il MISE, più volte sollecitato dalle sigle sindacali e Prefettura in particolare.

Le chiediamo di essere presente o almeno mandare qualcuno a rappresentare il Comune.

Le saremmo veramente grati per il Suo supporto, visto che la situazione sta peggiorando, al fine di evitare nei prossimi giorni il definitivo LICENZIAMENTO COLLETTIVO (240 lavoratori) e non permettere che la Filiera Avicola molisana, anch’essa come altre vertenze, si chiuda negativamente e definitamente nel nostro MOLISE e di conseguenza la perdita definitiva dello strumento Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2015 di riconoscimento “delle condizioni di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per il territorio ricompreso tra le due province di Isernia e Campobasso corrispondente ai Comuni di Venafro (IS), Campochiaro (CB) e Bojano (CB) e per le aree di localizzazione delle aziende dell’indotto”.