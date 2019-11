Il lavoro cresce, e in Italia arrivano nuove offerte nel settore sanitario. In particolare dall’Abruzzo che grazie ai nuovi piani triennali del fabbisogno di personale nelle Asl si prepara a creare oltre 1.000 nuovi posti di lavoro. Un piano che va incontro all’emergenza di carenza del personale sanitario che la Regione Abruzzo sta vivendo e che sarà sempre più evidente man mano che i pensionamenti avanzeranno e, al contempo, non si realizzerà il turn over generazionale.

Ad approvare il programma di assunzioni triennale la Giunta regionale abruzzese delle Aziende Sanitarie Locale di Avezzano, Sulmone, l’Aquila, Pescara e Teramo. nei prossimi tre anni, entro il 2021, sono previste assunzioni per 1.157 risorse da ripartire tra ospedali e strutture sanitarie.

I bandi di concorso non sono ancora usciti ma la notizia delle imminenti assunzioni da compiersi entro il 2021, è stata resa nota attraverso un un comunicato stampa recentemente pubblicato sulla pagina web del Dipartimento per la Salute e Welfare delle regione Abruzzo.

Nel comunicato si legge che i nuovi piani per le assunzioni rivolte all’implementazione dell’organico Asl da realizzarsi nel prossimo triennio e relativi alle Asl Avezzano-Sulmone-l’Aquila, all’Asl di Teramo e all’azienda Usl di Pescara, saranno indirizzate all’assunzione di 1.157 nuovi dipendenti.