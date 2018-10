Attualmente, sono oltre 30 le posizioni aperte in Italia rivolte a figure sia junior che senior. Ecco l’elenco completo in base alle sedi di lavoro, con una sezione specifica dedicata alle offerte di lavoro per operai.

Offerte di lavoro Ferrero Alba

Industrial & Supply Graduate Program – Junior Food Technologist & Quality

Documental Process Management – Internship

Deploy Specialist

Senior Sensory Analyst

Organization and Improvement Internship

Internal Communication Internship

Senior PM Ferrero Rocher

Brand Manager Kinder Chilled Category

Demand Planning Facilities & Utilities Specialist

Junior Retail Research Professional

Assistant Buyer

Responsabile di Turno Operativo (Shift Operator)

Junior Brand Manager

Internship Assistant Product Manager

Asset Management Cost Model Specialist

Product Manager Praline – Seasonals Projects

Controlling Internship

Manutentori elettronici e meccanici

Brand Controller

Junior Category Process Manager

Mechanical Maintenance Team Responsible

Junior Research Specialist – New Products

HR Internship

Art Director Internship

Project Engineer

Tecnologo Alimentare di Processo

Junior Product Manager – Marketing Innovation

Vendor Managed Inventory VMI Specialist

Percorso Talenti Commerciale

Deploy Specialist_Industrial Packaging

R&D Raw Material Lab – Internship

Offerte di lavoro Ferrero Pozzuolo Martesana

Manutentori elettronici e meccanici

Ferrero assunzioni operai

E’ possibile inviare la propria candidatura per lavorare come operai negli stabilimenti Ferrero. Queste le opportunità attualmente disponibili:

Operai di stabilimento a Pozzuolo Martesana

Operai di stabilimento a Balvano

Operai di stabilimento a Sant’Angelo dei Lombardi

Operai di stabilimento ad Alba

Processo di selezione

Il processo di selezione varia a seconda della posizione e delle funzioni del ruolo ricercato, ma in linea generale, segue i seguenti step:

candidatura on line;

test attitudinali (induttivi, numerici e verbali);

assessment center;

colloqui con HR manager e Responsabili di linea.

Consigli di candidatura in Ferrero

Per candidarsi in Ferrero (così come in ogni altra azienda, sia chiaro) l’azienda stessa offre una sorta di vademecum e consigli utili di candidatura che vi riassumiamo:

compilare nel dettaglio tutti i campi obbligatori richiesti;

non mentire sulle informazioni fornite in merito a competenze, requisiti, esperienze, qualifiche;

non fare errori ortografici;

prepararsi per il colloquio ricercando informazioni, sull’azienda (a livello locale e globale, ma anche sulle sue società), sul ruolo ricercato e sulla persona che vi farà l’intervista (attraverso LinkedIn);

essere aggiornati sulle attività e news aziendali;

sostenere il colloquio in maniera professionale: arrivare puntuali, mostrarsi interessati al ruolo da ricoprire e all’azienda, puntare sulle proprie competenze in linea con i requisiti richiesti.

Candidatura

Tutte le offerte di lavoro in Ferrero si possono consultare alla pagina dedicata, digitando la località, più semplice, o la funzione di interesse (ad esempio scrivere “IT” per cercare le posizioni aperte in Italia). A questa stessa pagina è possibile candidarsi anche per una delle numerose opportunità disponibili all’estero. Il sito aziendale rappresenta il solo canale attraverso il quale è possibile inviare la propria candidatura.