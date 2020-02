Tirocini

Periodicamente vengono aperte le candidature per svolgere tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Si tratta di stage della durata di 6 mesi, rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi, che potranno cogliere l’occasione del percorso di formazione e lavoro in Ferrari per preparare la propria tesi di laurea. Le lauree richieste sono, solitamente, Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali.

Al momento si ricercano candidati interessati a svolgere uno stage Ferrari nelle seguenti aree:

Power Unit Performance Engineer Internships;

Purchasing and Logistic Internships;

Engineering Internships.

Candidatura

Gli interessati alle future assunzioni presso l’azienda automobilistica e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata del gruppo. Da qui è necessario selezionare ‘opportunità di carriera’ per visionare l’elenco annunci attivi. Cliccando poi su quello di proprio interesse è possibile candidarsi registrando il curriculum vitae nell’apposito form.

