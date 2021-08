di Tonino Atella

Dall’Avis Venafro, l’associazione dei volontari italiani del sangue, arriva via etere l’accorato invito che di seguito ospitiamo: “Ciao -scrivono dall’associazione cittadina- come ogni anno durante e dopo il periodo estivo si ripresenta il problema della necessità di donazioni. Se non lo hai ancora fatto e sei nei tempi giusti, di seguito questo il calendario per le donazioni presso il centro Avis al SS Rosario di Venafro, con l’assistenza di personale medico e soggetti specializzati ossia in tutta sicurezza e garanzia : mercoledì 25 agosto, nonché mercoledì 8 e 22 settembre. Come sempre grazie e ti aspettiamo dalle h 7,30 presso l’Ospedale SS Rosario di Venafro”. La donazione del sangue, gesto altamente umanitario per soccorrere e salvare vite umane. In ragione di tanto non ci si deve sottrarre, se nelle condizioni di donare. Ossia in sane condizioni fisiche e non aver superato i 70 anni.