di Redazione

Il Molise punta sull’autenticità come elemento differenziante nella proposizione dell’offerta turistica del territorio, una scelta strategica che risponde all’esigenza del target di vivere un’esperienza con caratteri di unicità, irriproducibilità e autenticità, evitando il turismo di massa, omologante e indifferenziato.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi all’ITB, a Berlino, l’Assessore alla Cultura, sport, turismo e tradizioni, marketing territoriale e sviluppo della montagna Salvatore Micone e la Dirigente del Servizio politiche culturali, di promozione turistica e sportiva – Rapporti con i molisani nel mondo Angela Aufiero, hanno presentato la strategia e la visione ad una platea di giornalisti tedeschi e di operatori locali specializzati evidenziando i processi di trasformazione in atto destinati a generare un cambiamento radicale dell’intero ecosistema turistico molisano:

➢ Trasformazione culturale grazie al coinvolgimento delle comunità locali nella transizione verso un turismo sostenibile attraverso approcci di economia sociale frutto della cooperazione tra i vari operatori locali nelle proprietà di beni condivisi (promozione della destinazione, coordinamento tra le strutture turistiche, co-design e governance dei sistemi di prenotazione online).

➢ Trasformazione digitale dell’ecosistema turismo in Molise, per facilitare l’accesso immediato e la personalizzazione delle esperienze con un solo click oltre alla creazione di servizi turistici innovativi che utilizzino tecnologie avanzate (realtà virtuale, realtà aumentata, IA) e la creazione di un patrimonio culturale digitalizzato.

➢ Trasformazione green: la competitività del settore turistico molisano dipenderà in larga misura dalla capacità del territorio di soddisfare l’esigenza e la domanda del target di diventare sempre più sostenibile. I percorsi “green” che l’amministrazione regionale sta valutando di intraprendere riguardano la riduzione dell’uso della plastica, l’economia circolare, la tutela della biodiversità, la riduzione delle emissioni di CO2, le energie rinnovabili, le certificazioni green, la tutela dei tratturi e i percorsi ciclabili.

L’interesse generato da questa importante iniziativa amplia le prospettive di crescita del turismo regionale e si rispecchia nei numerosi incontri di business che si stanno tenendo presso lo stand, segno tangibile della potenzialità, importanza e vitalità del settore turistico molisano.