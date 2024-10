di T.A.

Gran bel risultato accademico per il giovane e valido venafrano Andrea Silvestri, appena laureatosi all’Università Statale di Trieste in Economia, Management e Marketing. Allo studente anche le meritate congratulazioni della commissione esaminatrice per l’interessante tesi discussa, dal titolo “Comunicare la sostenibilità attraverso i social media nel settore dello sportswear”, relatrice la prof.ssa Patrizia De Luca. Alla famiglia del neo laureato le congratulazioni per il brillante traguardo di studi del loro congiunto, ad Andrea le felicitazioni sincere e gli auguri per una brillante e fortunata carriera professionale.