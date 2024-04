di T.A.

Con una brillante tesi sperimentale in Paradontologia, Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, ha conseguito la laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 110 e lode all’ateneo partenopeo il molisano Mario Girardi, nato a Isernia e residente a Venafro dove ha frequentato il liceo classico “Giordano”. Al neo dottore gli auguri di mamma Ida De Sanctis, di parenti e conoscenti per il bel traguardo scientifico, con i migliori auspici per un proprio positivo percorso professionale.