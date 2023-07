BARI, 20 LUGLIO – «Miss Lady 2023, un evento che ha il suo punto di forza nella varietà» dice l’attore Nicola Losapio, coinvolto nella giuria della nuova edizione di Miss Lady. Ospite d’eccezione è stato Giorgio Manetti, tronista di Uomini e Donne, anch’egli coinvolto nella giuria.

L’evento si è svolto lo scorso 16 luglio nella cornice di Villa Bianca a Corato (BA).

Miss Lady 2023. «È stata, come sempre, un’esperienza interessante» commenta Losapio. «Sono anni che lavoro con la Publiemme di Maurizio Marzocca, un organizzatore attento e coinvolgente, abile nel creare eventi di qualità e nel valorizzare ogni location e ogni talento. Insieme alla co-conduttrice Antonella Piccolo e alla organizzatrice del backstage, Rosa De Venuto, ha realizzato uno spettacolo che ha nella varietà il suo punto di forza, tra sfilate di moda, concorsi di bellezza e momenti comici con l’esilarante Donato Francone del Mudù».

In giuria con Giorgio Manetti. «È stato un onore essere in giuria con Giorgio Manetti, personaggio di spicco della televisione italiana grazie anche alla trasmissione “Uomini e Donne”. La sinergia tra noi giurati è stata grande e abbiamo cercato di valorizzare i talenti in passerella. Mi congratulo con le vincitrici sul podio: Rosalba La Tegola da Corato, Loredana Zaccaro da Valenzano e Concetta Piacentini da San Giovanni Rotondo. Auguro poi tanta fortuna ad Annalisa Lofredo di Barletta, che è stata Miss Lady nella scorsa edizione.».

Progetti futuri. «Recentemente sono stato il protagonista dello spettacolo “Quando lo sa papà”, di Angelo Mirisciotti Rojo, con la regia di Neri Genesio Verdirosi. Ho anche interpretato un tassista nella fiction “Gerri”, di Giuseppe Bonito, che verrà trasmessa prossimamente sulle reti Rai».