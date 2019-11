L’inchiesta di Report andrà in onda lunedì 24 novembre, alle ore 21.20 su Rai3. L’anteprima video dell’inchiesta, è stata postata sulla pagina Facebook del programma Rai. Latte tedesco, destinato al Molise, sulla cui etichetta compare la dicitura “100% molisano”. Diretto principalmente in provincia di Campobasso.

Report entra in possesso in esclusiva della lista secretata per anni dal ministero della Salute. Dalle mozzarelle, alle dop, ai formaggi “similari”: vecchie e nuove incognite affliggono allevatori e produttori. L’etichetta indica sempre l’origine del latte, ma quanti formaggi proposti sul mercato come italiani, sono realmente prodotti con materia prima del nostro paese?