Si informa la gentile utenza che il servizio scolastico Isernia – Venafro – Cassino resterà momentaneamente sospeso. Per ulteriori informazioni si prega di contattare la sede di Isernia al nr: 337-1217009. Questo è il messaggio che compare sul sito dell’ATM.

Una decisione, quella comunicata ieri da ATM, che avrà pesanti ripercussione sul trasporto pubblico degli studenti molisani. Anche perché il tutto avviene in un periodo di emergenza sanitaria e con il trasporto ferroviario fermo per i lavori sulla linea regionale. Con la riapertura delle scuole si potrebbero palesare criticità e disagi importanti per tutti. L’auspicio, è che ci sia un intervento tempestivo della Regione e dell’assessore competente per evitare il caos.