Ad un venafrano toccherebbe sobbarcarsi ben 145 km. per andare a Campobasso, ritirare una raccomandata del proprio Comune giacente in una posta privata nel capoluogo di regione e rientrare !

Un’assurdità di spicco, oseremmo dire da primato, questa che segue d’inizio 2023. La sta vivendo sulla propria pelle un malcapitato e basìto venafrano cui è pervenuto l’avviso di doversi recare nel capoluogo di regione, Campobasso, per ritirare presso una posta privata lì esistente una raccomandata speditagli dal proprio Comune, ossia Venafro, e giacente nella sede postale privata campobassana, società che non ha recapito, sportelli a Venafro ! In parole povere km. 72,6 all’andata Campobasso/Venafro, ricerca posta privata nel capoluogo, ritiro plico e ritorno per altri km. 72,6, così da raggiungere la bella cifra chilometrica di km. 145,2 tra andata e ritorno ! Inviperito l’uomo ? E’ dire poco ! Ma soprattutto contrariato per quanto propinatogli da scelte della struttura amministrativa venafrana tantissimo discutibili e per nulla condivisibili. Per sapere lo stato d’animo del nostro e toccare con mano il proprio assoluto disappunto, basta leggere l’allegato pensiero del personaggio sul web, esplicito al massimo e che non le manda certo a dire ! A proposito, per concludere : pensate che alla fine il venafrano si sobbarcherà il viaggio a/r Campobasso/Venafro per ritirare la raccomandata ? Francamente ci crediamo poco, ma faremo sapere !