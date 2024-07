di Redazione

Un appuntamento ultratrentennale quello che l’associazione Orizzonti del Matese organizza a Roccamandolfi. Una festa che accende gli animi di questo piccolo ma pittoresco borgo molisano capace di attrarre migliaia di visitatori sulla sua stupenda montagna. Il 21 luglio 2024, per festeggiare insieme l’antico mestiere del “Pastore” ed il ritorno nei pascoli di alta montagna dei pastori Roccolani. “La Festa del Pastore” è un appuntamento per adulti e bambini, una festa pastorale con mucche, pecore e capre, un riconoscimento per chi ancora oggi dà un alto contributo all’economia del paese e della Regione. Un programma ricco anche per questa edizione che la oramai affermata Associazione Orizzonti del Matese Roccamandolfi è riuscita a mettere in piedi nella splendida cornice del Pianoro di Campitello di Roccamandolfi, per l’edizione 2024 della Festa del Pastore. Un appuntamento che accende gli animi del piccolo e pittoresco borgo di Roccamandolfi attirando sulla sua stupenda montagna migliaia di visitatori. L’Associazione Orizzonti del Matese Roccamandolfi, con il Patrocinio della Regione Molise Assessorato alle Politiche Agricole, Comune di Roccamandolfi e l’Ordine dei Medici Veterinari, ha scelto temi importanti e di interesse pubblico, con la speranza di non deludere i partecipanti. Una edizione che rappresenta l’entusiasmo, la determinazione e la voglia di continuare il glorioso cammino portato avanti da decenni da vari esponenti del territorio, per promuovere la montagna e le sue stupende bellezze ambientali e paesaggistiche, facendola vivere in allegria, responsabilità, e consapevolezza ad un pubblico variegato di molisani e di visitatori provenienti dalle regioni limitrofe. Un pubblico che ha sempre premiato con la propria presenza gli sforzi organizzativi, dimostrando che si sta seguendo la strada giusta. Ai tradizionali stand gastronomici, con prodotti tipici locali rinomati per la loro qualità e gustosità, si affiancherà un momento di dibattito e riflessione su un tema importante e sentito: QUANDO AGRICOLTURA E TURISMO RURALE CREANO IL GIUSTO CONNUBIO, che vedrà l’intervento di esperti della materia e che consentirà un confronto di prospettive con operatori e cittadini. Orizzonti del Matese dà, dunque, appuntamento per il 21 luglio a turisti, appassionati della montagna, amanti della natura e della gastronomia verace e di qualità, appassionati della vita sana e della semplicità della cultura contadina tipica di quelle tradizioni della pastorizia che hanno tanto contribuito a forgiare l’identità e le caratteristiche culturali dei Roccolani, ma in generale dei molisani e della gente del centro Italia.

Di seguito il programma:

ore 08:00 Arrivo delle mandrie presso il Pianoro di Campitello di Roccamandolfi;

ore 09:00 Il ciclo del latte, Il piccolo casaro trasforma.. (mungitura e trasformazione del latte, riservato ai più piccoli);

ore 10:00 Prima Sessione – IL RILANCIO DELLE COMUNITÀ RURALI È UNA QUESTIONE DI METODO –

Presentazione progetti: – l’Assistenza Tecnica in Pastorizia – Supporto alle produzioni ovine e caprine – A cura dell’Ordine dei Medici Veterinari (Diretta solo ai Veterinari);

ore 11:00 CONVEGNO: QUANDO AGRICOLTURA E TURISMO RURALE CREANO IL GIUSTO CONNUBIO – INTERVERRÀ L’ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI, SVILUPPO RURALE – Salvatore Micone ed esperti del settore;

ore 12:30 Apertura stand con degustazione prodotti tipici (pezzata, agnello, spezzatino e formaggi).

ore 15:00 SECONDA SESSIONE – IL RILANCIO DELLE COMUNITÀ RURALI È UNA QUESTIONE DI METODO

Presentazione Progetti: – l’Assistenza Tecnica in Pastorizia – Supporto alle produzioni ovine e caprine – A cura dell’Ord. dei Medici Veterinari (Diretta ai Veterinari, ad Allevatori, Piccoli Produttori e Sindaci);

ore 16:00 Mostra canina amatoriale

ore 17:00 Santa Messa all’aperto

ore 18:00 Giochi in alta quota: squadre di allevatori si sfideranno in affascinanti giochi di abilità.

Ad allietare la giornata sarà l’artista molisana Maria Emanuele . Un occasione in più per non mancare.

“Orizzonti del Matese Roccamandolfi” – C.so Umberto, 1 86092 Roccamandolfi (IS) orizzontidelmatese1@libero.it – Pagina Facebook: orizzonti del matese – contatti 335.1057422 –: 338.1355509 – 328.7487425