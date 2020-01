In occasione della giornata della memoria 2020, l’Associazione “Nuova Scuola di Mascione: Gioca, Impara, Includi” ha organizzato un incontro con Don Giovanni Tucci, catturato dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento in Polonia, insignito della “Medaglia d’Onore” ed il Sig. Gilberto Fazzini, partigiano insignito della “Medaglia della Liberazione” per aver partecipato alla Resistenza ed alla Lotta di Liberazione.

L’incontro si terrà domenica 26 gennaio 2020 alle ore 16.30 presso la sala riunioni del Convento di San Giovanni Battista, alla presenza dei bambini del plesso Mascione.

All’incontro saranno presenti anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Campobasso.