L’Associazione Genitori Autismo Molise Onlus è lieta di ringraziare l’Associazione Inner Wheel Club di Isernia per la donazione effettuata in favore dell’Associazione che, come noto, nasce come punto di riferimento delle famiglie che presentano nel proprio nucleo persone affette da autismo e, per tale motivo, propone interventi per una migliore qualità della vita di persone con autismo (bambini, ragazzi e adulti) e dei nuclei familiari.

Il Presidente Vincenzo Germano ringrazia particolarmente la Presidente Dina Verrecchia per la sensibilità dimostrata nei confronti dei bambini: attraverso la donazione, infatti, è stato possibile acquistare giochi educativi, utili ai percorsi di apprendimento durante le terapie effettuate presso il Centro per l’Autismo che ha sede nella stessa sede dell’Associazione Genitori Autismo Molise Onlus. “Siamo particolarmente grati alla Presidente Dina Verrecchia per averci dato la possibilità di potenziare il percorso di apprendimento dei nostri bambini attraverso l’utilizzo di giochi che possono contribuire a sviluppare le abilità e le capacità dei nostri bambini.

L’aspetto del gioco è infatti particolarmente importante, poiché aiuta a lavorare sull’intersoggettività dei bimbi, a costruire relazioni, a controllare i comportamenti restrittivi e stereotipati e di costruire una routine sociale. In questo momento di difficoltà economiche, questa donazione è in definitiva un aiuto concreto nei confronti dei più deboli tra i più deboli che contribuisce ad un livello di serenità maggiore.” Vincenzo Germano, Presidente Associazione Genitori Autismo Molise Onlus