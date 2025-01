di T.A.

Un sostanziale e motivato S.O.S. di auspicata collaborazione sociale soprattutto da parte dei giovani arriva dall’Associazione Disabili Visivi del Molise rappresentata nella nostra regione dal Presidente, prof. Marco Condidorio. In buona sostanza si cercano giovani ambosessi disponibili per il servizio civile, annuale e retribuito, a favore dei diversamente abili della vista della nostra regione. A parlarne é lo stesso presidente Condidorio : “E’ stato appena emanato il bando per il Servizio Civile Universale -afferma il docente di Filosofia e Storia al Majorana/Fascitelli di Isernia- ed auspico che si possa avere una discreta adesione. In effetti i giovani del servizio civile sono essenziali, fondamentali per le attività di un’ associazione del terzo settore come la nostra”. Di cosa trattasi in concreto ? “In pratica del servizio civile universale del Ministero preposto per oltre 60mila giovani che sceglieranno di svolgere un anno di volontariato presso il mondo dell’associazionismo e del terzo settore in Italia e all’estero per alleviare le difficoltà di ogni giorno di noi persone con difficoltà e che date le nostre condizioni di disabilità dobbiamo quotidianamente affrontare. La nostra in effetti è una sorta di guerra quotidiana che dobbiamo di continuo “combattere” anche solo per andare dal medico curante, per fare la spesa e per qualsiasi altra necessità. In Molise purtroppo la condizione della disabilità è aggravata dall’incuria delle istituzioni locali, provinciali e regionali. Tanti i problemi e i pericoli quotidiani che affrontiamo, perciò chiediamo la vostra cooperazione, la presenza di giovani al nostro fianco per il servizio civile. Assieme potremo costruire una società migliore”. Cosa deve fare il giovane che intende aderire a tutto questo ? “Occorre iscriversi per fruire del bando -aggiunge Condidorio- che scade il 18 febbraio 2025. Il colloquio di ammissione al Servizio Civile si terrà nel mese di marzo, l’entrata in servizio sarà al 19 settembre 2025 per terminare a settembre 2026. Il termine per presentare la domanda di partecipazione è fissato alle h 14.00 del 18 febbraio 2025. E’ facilissimo iscriversi. Comunque per ulteriori informazioni i giovani interessati possono contattare direttamente il sottoscritto all’indirizzo mail molise@disabilivisivi.it, o la segreteria nazionale dell’Associazione Disabili Visivi al numero 06/8550260”.