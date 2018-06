L’Associazione Culturale “Centro Studi di storia, cultura, tradizione e territorio San Amanzio” di Jelsi organizza per domenica 17 giugno una giornata dedicata al trekking naturalistico nel territorio di Jelsi, per conoscerne e apprezzarne il patrimonio rurale.

A partire dalle ore 8:30, con appuntamento presso Largo Chiesa Madre dove sarà servita un’adeguata colazione, i partecipanti saranno protagonisti di un percorso che si snoderà all’interno del paesaggio comunale, tra sentieri sconosciuti e ponti tibetani costruiti appositamente, in una giornata di relax e divertimento pensata per grandi e piccoli.

La mattinata si concluderà con il pranzo presso l’”Azienda agricola San Paolo”, in occasione della IV edizione de “La masseria in festa”, appuntamento dedicato alla cultura enogastronomica locale tra laboratori didattici per bambini, presentazioni di libri e percorsi culinari.

Costo di partecipazione al trekking è di 10 €, comprensivi di colazione e pranzo; per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 320/4776478 o all’indirizzo [email protected]

Nel frattempo continua l’attività frenetica dell’Associazione, che a fine mese presenterà la XVIIª edizione della Festa in onore di San Amanzio, in programma il 29 e 30 giugno: dalla gara delle carrozze con cuscinetti all’immancabile Sagra “Pizza Vontä Vëntrésch e Paparoglië”, alla proposta musicale (l’ironia travolgente nella musica tzigana degli Slavi Bravissime Persone il venerdì, il folk psichedelico degli Joe Victor prima e la cumbia ammaliante dei Cacao Mental poi il sabato), tutti gli ingredienti sono quasi pronti.

Per maggiori informazioni visita il sito www.amanzio.com