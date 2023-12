di Redazione

Una panchina rossa a Castel San Vincenzo: così l’Associazione culturale “La Rosa e il Libro” si unisce alla lotta contro la violenza di genere, sabato 2 dicembre, alle ore 15:00, nei pressi del Largo Belvedere.

Continua a crescere il numero di panchine installate simbolicamente in favore della causa. Un elemento che richiama alla memoria i maltrattamenti nei confronti delle donne; violenze che avvengono anche nelle nostre comunità, in posti familiari, nelle piccole e grandi città. Con il loro colore acceso vogliono far ricordare il vuoto lasciato da ogni singola vittima e diventare un luogo dove fermarsi, anche seduti, a riflettere.

L’evento vedrà la partecipazione della dott.ssa Marisa Margiotta, Sindaco di Castel San Vincenzo, dell’On. Elisabetta Lancellotta, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, di Elena Grande, Presidente dell’Associazione “La Rosa e il Libro”, di Federica Centracchio, attrice, e delle Uncinettine di Colli a Volturno.