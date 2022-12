Da “Ad Flexum”, associazione culturale di San Pietro Infine alle porte occidentali del Molise e dal suo presidente/animatore arch. Maurizio Zambardi, perviene il comunicato seguente che viene pubblicato integralmente : “Per festeggiare i 20 anni trascorsi dalla fondazione dell’Associazione culturale “Ad Flexum” di San Pietro Infine, i soci e i simpatizzanti dell’Associazione si sono dati appuntamento, giovedì 15 dicembre 2022, presso il Ristorante Pizzeria “Borgo 71”. Tutti i convenuti, in un clima amichevole e prenatalizio, si sono stretti attorno alle tavole imbandite con pietanze prelibate. Non è poi mancata, a chiusura della serata, una deliziosa “torta compleanno” con lo stemma dell’Associazione e dei suoi 20 anni.

Ricordiamo che nel mese di dicembre del 2002 un gruppo di persone del paese, amanti della storia, dell’arte, della cultura, delle bellezze naturalistiche e delle tradizioni, decise di dare vita al sodalizio e fondò, con un proprio Statuto e relativo Stemma, l’Associazione culturale “Ad Flexum” di San Pietro Infine (Atto Notarile del 12 dicembre 2002). Il loro intento era di unire le proprie forze e le proprie competenze per promuovere e valorizzare il territorio di appartenenza, nonché la storia locale, le tradizioni ed anche le varie risorse umane della zona.

L’Associazione non ha mai avuto, come per Statuto, fini di lucro e si avvale dell’opera di volontariato dei soci, dei simpatizzanti e di tutti coloro che amano la cultura e per essa si adoperano con spirito di dedizione, amore, e spesso anche sacrificio, per la propria terra natia.

Nei venti anni di vita tantissime sono le attività svolte e tutte di grosso spessore culturale: convegni su tematiche varie, in particolare sui personaggi illustri del paese; presentazioni di libri; concerti; attività ricreativo-culturali, con passeggiate e visite in località di particolare pregio artistico e storico; mostre di pittura; mostre fotografiche; mostre di prodotti artigianali. Tanta è stata, e tutt’ora continua ad essere, anche l’opera di valorizzazione delle risorse archeologiche, architettoniche, storiche, ambientali ed etno-antropologiche. Moltissime sono le visite guidate che si sono effettuate in località di interesse naturalistico, in special modo con l’iniziativa denominata “Tra Natura e Cultura”. Sono stati editi dall’Associazione alcuni opuscoli divulgativi dal titolo “Itinerari Sampietresi”, ed anche molti altri libri come ad esempio gli Atti dei vari convegni svolti, oppure le ristampe di opere letterarie di autori locali di notevole pregio. Di rilievo è stato il Premio Letterario “Una Fiaba per te”, iniziativa che ha avuto un successo, non solo nazionale ma anche internazionale, con la stampa delle antologie delle edizioni tenute, curate dal compianto poeta e scrittore Amerigo Iannacone.

Singolare e molto interessante risulta anche l’iniziativa “Ti racconto il mio paese”, che ha raccolto sempre notevole successo di pubblico. Con tale attività si è data, e tutt’ora si continua a dare, la possibilità a molti soci, ma anche ai non soci, di poter illustrare e parlare, con specifiche relazioni e incontri, delle peculiarità storiche e artistiche del proprio paese d’origine.

Altra iniziativa dell’Associazione, degna di particolare rilievo, è il “Calendario Ad Flexum”, un immancabile appuntamento annuale, sempre rispettato.

Il calendario uscì la prima volta nel mese di dicembre del 2002, in occasione della nascita dell’Associazione stessa, e riguardava il 2003, anno particolare per San Pietro Infine perché ricorreva il 60° anniversario della distruzione bellica, ma era anche la ricorrenza della liberazione del paese dalle truppe tedesche. Era la prima volta che il paese aveva un proprio calendario di pregio, ed era anche la prima volta che, grazie all’Associazione “Ad Flexum”, fu emesso, per la ricorrenza del 60°, un apposito annullo postale. Con il titolo “Per non dimenticare… 1943 / 2003 – 60 anni dalla distruzione di San Pietro Infine”, il calendario conteneva immagini, rare e inedite, di San Pietro Infine dei periodi pre e postbellico. Da allora varie e diverse sono state le tematiche affrontate anno dopo anno, tutte, però, aventi come comune denominatore il piccolo centro dell’Alto Casertano.

Grazie alle ricercate e pregiate immagini, il calendario non si è mai limitato alla sola durata dell’anno di riferimento ma è sempre andato oltre. Nel mese di febbraio 2022 tutti i venti anni di calendari sono stati raccolti in un pregevole volume titolato “San Pietro Infine, la storia per immagini”.

È ora in corso di stampa la ventunesima edizione del Calendario “Ad Flexum”, quello relativo all’anno 2023. Un anno particolare in cui ricorre l’80esimo anniversario della “distruzione-liberazione” del paese, per cui il calendario raccoglie, oltre ad alcuni grafici, stupende foto d’epoca, quasi tutte inedite.