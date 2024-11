di T.A.

L’ANC DI VENAFRO FESTEGGIA LA VIRGO FIDELIS, PATRONA DELL’ARMA CARABINIERI.

Un appuntamento che si ripete annualmente, ogni volta partecipato e ricco di significati. Trattasi della ricorrenza della VIRGO FIDELIS, Patrona dell’Arma Carabinieri, che la sezione venafrana ”Ten. F. Testa” dell’Associazione Nazionale Carabinieri si appresta a celebrare nel pomeriggio del 21 novembre prossimo (h 17.00) presso la Parrocchia di S. Orione in via Pedemontana con apposito rito religioso. A promuovere il tutto, d’intesa con gli iscritti alla predetta sezione ANC, il Presidente dello stesso organismo Lgt. Donato Trifone Di Napoli che invita militari e non alla massima partecipazione per ribadire a pieno titolo valori religiosi, sociali e militari.