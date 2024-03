di Redazione

Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha approvato all’unanimità la mozione, a firma dei Consiglieri Salvatore, Facciolla e Fanelli, ad oggetto «Inserimento della Questura di Campobasso tra quelle di “particolare rilevanza”».

Ha illustrato all’Aula l’atto di indirizzo la prima firmataria, Consigliera Alessandra Salvatore. Sono seguite delle precisazioni del Presidente dell’Assemblea Pallante. Con l’atto di indirizzo il Consiglio regionale, ricordando come il Molise confini con realtà regionali (Puglia, Campania, Lazio) caratterizzate dalla presenza di una criminalità organizzata di stampo mafioso, che tenta di penetrare nel tessuto economico molisano, impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale affinché si adoperino per ottenere che, nella riorganizzazione territoriale dei presidi di Pubblica Sicurezza, la Questura di Campobasso venga inserita tra le Questure di “particolare rilevanza” e, comunque, sia destinataria di un aumento del contingente ad essa assegnato. Tale inserimento -si evidenzia nella parte motiva dell’atto- consentirebbe un aumentato automatico del personale in forze per un più efficace contrasto ai fenomeni criminali e per un migliore controllo del territorio.