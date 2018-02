L’Assemblea Consiliare di Campobasso, su proposta dei Consiglieri del Movimento 5 stelle, ha aderito alla CAMPAGNA nazionale ‘CAMBIAMO L’ARIA’ proposta dal ‘Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare’ e ‘Alleanza per l’Economia Circolare.’

Da oggi i campobassani, unitamente ai residenti nei Comuni della provincia, potranno recarsi da lunedì a venerdì – dalle 08:40 alle 13:30 e dalle 15:40 alle 18:20 – fino a marzo presso l’Ufficio URP del Comune e firmare le tre petizioni popolari finalizzate a:

1- garantire la tutela della salubrità dell’aria;

2- favorire un modello sostenibile di gestione dei rifiuti che ne escluda la combustione diretta;

3- far arrivare più soldi ai Comuni per il riciclo.