di T.A.

Il vaso è decisamente stracolmo, nessuno più è disposto a sopportare subendo passivamente che giovani o mature vite femminili vengano tragicamente e violentemente troncate da menti maschili insane, deboli, malate e di colpo prese da furia irrefrenabile, per cui finalmente da ogni parte si conviene sull’urgente necessità di scendere in campo a difesa di soggetti indifesi ed esposti. La goccia che ha fatto traboccare un vaso purtroppo già colmo è stata certamente l’ultimissima tragedia dei due giovani ex fidanzati nel nord Italia, finiti li abbandonata morta in un dirupo in montagna e lui in carcere in Germania dove era andato a finire dopo aver commesso l’ incredibile femminicidio, carcere tedesco dal quale si attende l’estradizione del giovane in Italia per essere processato dalla legge italiana. E cosi oggi anche le istituzioni pubbliche italiane hanno assunto le loro iniziative al riguardo. E’ da segnalare infatti nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che su iniziativa dell’Asrem alle h 15.00 del prossimo 24 novembre verrà inaugurata una “PANCHINA ROSSA” sullo spazio antistante il Pronto Soccorso dell’Ospedale Veneziale di Isernia quale ferma e precisa risposta al triste fenomeno del femminicidio in Italia.”L’evento –si legge nella locandina diffusa agli organi d’informazione- si inserisce nell’ambito delle iniziative scaturenti dall’attuazione del protocollo d’intesa per la realizzazione di strategie condivise di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere, sottoscritto con la Prefettura di Isernia”. La manifestazione, informano gli organizzatori, proseguirà a partire dalle h 15,30 presso il cine/teatro “Il Proscenio” di Isernia.