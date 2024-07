di Redazione

A Termoli, presso il vecchio ospedale, servizio attivo, nei giorni feriali, dal prossimo 8 luglio.

A Campomarino, nel Piazzale Aldo Moro, dal 15 luglio.

Sempre a Campomarino, da domenica 7 luglio, operativa l’ambulanza India (demedicalizzata).

Intanto, resta aperto l’avviso per il reperimento di medici che coprano i turni di Guardia Turistica. A tal proposito, si attende anche l’iscrizione all’Ordine dei Medici di nuovi professionisti disponibili a garantire tale servizio. Intanto la Dr.ssa Tiziana Scellini è il nuovo Direttore del Distretto di Campobasso. Un nuovo ed importante incarico per la titolare della medicina di base specialistica, riabilitativa e territoriale, che prende il posto di Giovanni Giorgetta che si stava provvisoriamente occupando della struttura dopo il pensionamento di Giuseppe De Marco e che ora continuerà a dirigere, a 360°, il distretto di Termoli. La dott.ssa Scellini è stata scelta dalla Direzione Strategica dell’ASReM per le sue “specifiche e qualificate esperienze dirigenziali nei servizi distrettuali e territoriali svolte”, oltre che per l’organizzazione degli stessi.