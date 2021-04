di Giovanni Minicozzi

Dopo la segnalazione di Futuro Molise circa il caos creato nella somministrazione dei vaccini i vertici dell’Asrem hanno disposto la vaccinazione domiciliare immediata del nostro amico Fabrizio, disabile non deambulante di Termoli.

Vaccinata a casa anche la mamma di Fabrizio in precedenza invitata a recarsi nel punto vaccinale della Cittadella dell’economia di Campobasso ma impossibilitata ad accettare per accudire suo figlio, come tanti altri caregiver.

Esprimiamo apprezzamento per la decisione dell’Asrem ma non riusciamo a comprendere come mai per ottenere un diritto sacrosanto sia necessario protestare come fatto da Fabrizio con un video da noi diffuso due giorni fa.

Al momento restano le difficoltà per centinaia di altri disabili e per i loro familiari che dovranno spostarsi a Campobasso per vaccinarsi.

Per altro ci giungono segnalazioni e proteste circa la somministrazione dei vaccini ai soliti “furbetti” che non hanno alcun diritto di priorità. Su questo stiamo cercando conferme e prove per poter informare la Procura della Repubblica.

Fabrizio ha prodotto un secondo video, che alleghiamo, accompagnato da queste semplici parole:

“grazie a tutti x il sostegno … x chi deve affrontare problematiche simili ditegli di scrivere di urlare … il molise è una regione di cittadini sensibili e di cuore !!! e tutto sono certo si risolveraa!!!”.

Grazie a te Fabrizio, insieme continueremo a urlare per garantire i diritti fondamentali – troppo spesso negati in questa regione – a tutti i molisani e in particolare ai soggetti più deboli come te.

GRAZIE GRAZIE GRAZIE