di Antonio Crudele

L’ASD Polisportiva Vastogirardi rende noto gli ingaggi di Salatino e Acunzo

Per entrambi è un ritorno in gialloblù, la loro ultima apparizione è stata nella stagione 2020-2021.

Cosimo Salatino – Nato il 29 ottobre del 1999 a Lizzano, in provincia di Taranto. Nella passata stagione ha militato nell’FC MATESE, squadra campana di Serie D.

In passato ha vestito le maglie di Taranto, Virtus Francavilla, Team Altamura e Foggia. Salatino è un giocatore duttile per mister Bifini, infatti può ricoprire sia la posizione di trequartista che la posizione di seconda punta.

Le sue prime parole in gialloblù:”Sono molto contento del ritorno in società. Sono sereno perchè ho vissuto momenti di vero calcio con la società, mi aspetto di fare altrettanto in questi mesi. Ho l’obiettivo di fare bene e di dimostrare alla società e ai tifosi che ho tanto apprezzato il loro interesse nei miei confronti”.

Diego Acunzo – Nato il 19 marzo del 1999 a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Nella passata stagione ha militato fino a dicembre nella Sambenedettese e poi nell’US Angri 1927 fino al termine della stagione, entrambi club di Serie D. Nasce nelle giovanili del Napoli, lì resta per un bel pò. Ha avuto molte esperienze calcistiche, una da evidenziare è quella all’estero ovvero a San Marino con la società SS Folgore. Acunzo è un centrocampista, che riesce a giocare sia con un centrocampo a due che a tre.

Le sue prime parole in gialloblù:”Sono entusiasta del ritorno a Vastogirardi, per me è stata una famiglia negli anni che ho trascorso qui. Quando ho ricevuto la chiamata e ho capito che c’era la possibilità di tornare, ho detto subito di si. Sposo il progetto a me mostrato, spero di poter ricambiare la fiducia di chi mi ha voluto qui. Che sia un’annata ricca di soddisfazione personali ma soprattutto di squadra, solo in gruppo si possono fare grandi cose”.