di redazione

Aperta in Molise la caccia al cinghiale e, grazie ai controlli eseguiti, è stato possibile accertare la presenza di tracce di trichinella in uno degli esemplari abbattuti nei giorni scorsi in provincia di Isernia. Si tratta di un unico caso ed è emerso dalle analisi effettuate su un campione dall’Istituto Zooprofilattico di Isernia diretto dal dottor Addolorato Ruberto.

Pertanto le autorità, in questo momento – stando a quanto si è appreso – stanno provvedendo al rintraccio della carcassa.

Continua dunque il lavoro in sinergia effettuato con l’Ambito Territoriale di Caccia n.3 e con il servizio veterinario dell’Asrem sta dunque consentendo un monitoraggio puntuale, scongiurando possibili criticità.

Come riportato dal Ministero della Salute, infatti, la gravità dell’infezione è dovuta principalmente “alla dose di larve infettanti ingerite e può variare da forme benigne a forme gravi che, in seguito a complicazioni cardiocircolatorie, respiratorie o neurologiche, possono portare al decesso del paziente. Generalmente la malattia ha un carattere epidemico in quanto più soggetti consumano le carni infette. I casi singoli sono rari”.

Per questo tutti i cinghiali abbattuti sono sottoposti a controllo per la trichinella sulla scorta di un meccanismo di autocontrollo da parte dei cacciatori che consiste nell’invio di campioni tramite l’Atc all’Istituto Zooprofilattico, al fine di interrompere la catena di trasmissione ed evitare casi di malattia all’uomo, secondo quanto previsto dal REG. CE, 2075/2005, oltre ad essere garanzia di salubrità dei consumatori finali a cui spesso le carni vengono destinate.