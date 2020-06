Ricorre oggi il 206° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che quest’anno assume un significato ancora più profondo in quanto coincide con il centenario della concessione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera di Guerra dell’Istituzione, per il valore dimostrato e il sangue versato durante il primo conflitto mondiale. Era il 5 giugno 1920 e da allora in questa data si celebra la Festa dell’Arma, nata come “Corpo dei Carabinieri reali” il 13 luglio del 1814.

Il Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli, il Comandante Generale, Gen C.A. Giovanni Nistri, e i Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Opera Nazionale di Assistenza per Orfani dei Militari dell’Arma hanno onorato la ricorrenza rendendo omaggio questa mattina ai Caduti, con la deposizione di una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma.

Le misure di contenimento della pandemia non hanno consentito di prevedere la tradizionale cerimonia militare, ma come ha ricordato il Comandante Generale nel messaggio rivolto a tutti i carabinieri “la solennità ideale della ricorrenza è interamente riposta nella confermata adesione di tutti ai valori fondanti dell’Istituzione. Tali principi sono emblematicamente sottesi nella concessione, esattamente cento anni fa da oggi, della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla nostra gloriosa Bandiera e hanno ricevuto rinnovata attestazione nelle attività condotte durante l’emergenza sanitaria. Sin dal suo insorgere l’Arma tutta, dai minori livelli ordinativi in su e ovunque sul territorio nazionale, ha rappresentato la più immediata espressione della prossimità dello Stato ai cittadini, dimostrandosi ancora una volta concreta interprete di quel ruolo di rassicurazione, solidarietà e protezione che è patrimonio unanimemente riconosciuto della Sua storia”.

Un contributo prezioso quello offerto dai Carabinieri in questi difficili frangenti, al pari di quello nell’ordinario contrasto a ogni forma di criminalità, reso con abnegazione silenziosa, spesso mettendo a rischio la propria incolumità. Un pericolo reale, testimoniato dai tanti Caduti di ogni tempo, basti ricordare l’eroismo del Vice Brigadiere Salvo d’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, di cui il prossimo 17 ottobre ricorre il centenario della nascita, e l’esempio del Mar. Magg. Vincenzo Carlo Di Gennaro, ai cui famigliari ieri il Generale Nistri ha personalmente consegnato la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, e ultimi, in ordine di tempo, i Caduti App. Sc. Emanuele Anzini e Vice Brig. Mario Cerciello Rega.

Fin dalla sua nascita l’Arma dei Carabinieri è al fianco degli italiani per garantire loro sicurezza e prossimità attraverso la capillare diffusione sul territorio delle oltre 4500 Stazioni e Tenenze territoriali, alle quali si aggiungono le circa 1.000 Stazioni forestali, e contribuisce alla tutela di interessi collettivi attraverso l’impegno dei reparti specializzati. Per far ciò, ha spesso adeguato la propria struttura organizzativa, mantenendosi saldamente ancorata ai propri valori. In quest’opera di continuo rinnovamento cento anni fa nascevano la scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, i Battaglioni Mobili e la Banda musicale dell’Arma.

“La professionalità degli uomini e delle donne dell’Arma presenti in numerose aree del mondo, inquadrati in contingenti multinazionali e interforze a fianco dei colleghi di Esercito, Marina e Aeronautica” è stata sottolineata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa nel suo messaggio augurale per la ricorrenza, evidenziando tra l’altro “lo straordinario impegno per favorire la pacifica convivenza tra i popoli e dare sostegno e migliori prospettive di vita in luoghi e terre remote”. Il Ministro della Difesa ha invece posto l’attenzione sull’innata capacità dei carabinieri di essere, con garbo e discrezione, sempre vicini ai cittadini, che sanno di poter trovare in ciascun di loro un riferimento sicuro e una mano tesa nelle difficoltà. L’On. Guerini ha pertanto invitato le donne e gli uomini dell’Arma ad essere “fieri ed orgogliosi di questo rapporto privilegiato con gli italiani costruito in più di due secoli di vita, alimentato quotidianamente per garantire sicurezza, legalità e ordine.

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un messaggio indirizzato al Generale Nistri, ha rivolto l’augurio più fervido degli italiani a tutti i carabinieri, sottolineando la dedizione dimostrata in questo periodo particolarmente difficile che “ha confermato quel rapporto di naturale relazione e fiducia con la gente, garantendo la prossimità rassicurante dello Stato, solidarietà e concreta assistenza”. Lo spirito di sacrificio dei militari dell’Arma in favore delle comunità loro affidate è testimoniato anche dall’elevato numero di contagiati e di deceduti, ha proseguito il Capo dello Stato, che ha voluto esprimere la vicinanza e la riconoscenza della Repubblica ai Caduti di ogni tempo e ai loro familiari.

L’ARMA DEI CARABINIERI COMPIE 206 ANNI DI VITA DAL 1861 AL FIANCO DEI MOLISANI

Oggi, venerdì 5 giugno 2020, alle ore 10.30, in Campobasso, presso la Caserma Testa ubicata in Corso Mazzini, sede del Comando Provinciale, è stato celebrato il 205° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia, limitata ai soli aspetti essenziali, ha presenziato solo il Prefetto di Campobasso Maria Guia Federico, in ragione della contingente situazione sanitaria nazionale.

L’Arma dei Carabinieri viene istituita il 13 Luglio 1814 dal Re Vittorio Emanuele I che, nella riorganizzazione del Regno di Sardegna dopo la parentesi napoleonica, decide di costituire un corpo di militari scelti “per buona condotta e saviezza”, al fine di assicurare la difesa dello Stato, la tutela della pubblica tranquillità e l’osservanza delle leggi. I Carabinieri arrivano in Molise nel gennaio del 1861 quando l’Arma, al compimento dell’Unità d’Italia, istituisce la compagnia di Campobasso, inquadrata nella 7^ Legione di Napoli.

Da allora, l’efficienza dell’Istituzione nel territorio regionale si è sempre espressa nei diversi settori d’intervento attraverso un modello operativo imperniato sulla “prossimità” e fondato sul ruolo delle 44 Stazioni Carabinieri, che rappresentano sicuri e immediati punti di riferimento per la collettività, a tutela della libertà e della convivenza civile.

L’organizzazione dell’Arma, significativamente capillare sul territorio e aderente alle esigenze della sicurezza della popolazione anche nelle zone meno abitate, richiama il particolare legame di identità con le comunità, soprattutto perché nella gran parte delle circostanze è l’unico presidio di polizia. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso, comandato dal Colonnello Emanuele Gaeta e posto alle dipendenze della Legione “Abruzzo e Molise”, è articolato sulle quattro Compagnie di Campobasso, Termoli, Larino e Bojano e su 44 Stazioni, oltre al posto fisso stagionale di Campitello Matese.

A Campobasso è inoltre presente la storica Scuola Allievi Carabinieri e nell’ambito della Provincia opera un poderoso e complesso mosaico di reparti speciali dell’Arma, tutti finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati:

– il Gruppo Carabinieri Forestale retto dal Colonnello Luca Brugnola che ha alle dipendenze i Nuclei NIPAAF e CITES e 14 Stazioni Carabinieri Forestale sparse sul territorio. Reparti portatori di un patrimonio di conoscenze e competenze che integra in maniera complementare e simbiotica l’attività dell’Arma territoriale, estendendo i maniera significativa il campo di intervento nei settori forestale, ambientale e agroalimentare;

– la Sezione Anticrimine del Ragruppamento Operativo Speciale, con compiti operativi di analisi e repressione di particolari fenomeni di criminalità organizzata, eversione e terrorismo;

– il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, con il compito di tutelare la salute dei cittadini e distintosi in modo particolare per l’apporto conferito durante l’emergenza COVID-19;

– Il Nucleo Operativo Ecologico istituito per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente;

– il Nucleo Ispettorato del Lavoro che da sempre si occupa della regolarità e della sicurezza dei lavoratori, particolarmente impegnato nel periodo successivo al lockdown per la verifica dell’uso dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro nel momento del ripartenza delle imprese;

La ricorrenza del 206° annuale della fondazione dell’Istituzione costituisce anche un momento per tracciare un sintetico consuntivo dell’attività operativa svolta dall’Arma nella Provincia di Campobasso. Nel corso del 2019, i Carabinieri hanno perseguito 3507 delitti, deferendo in stato di libertà 1119 persone e traendo in arresto 66 soggetti, di cui 31 nell’attività di contrasto alla droga, ed eseguendo 80 arresti su ordine dell’Autorità Giudiziaria.

In particolare, l’attività antidroga contempla il sequestro di oltre 75 kg di sostanza attiva, per un totale di 4541 dosi sottratte allo spaccio. Nell’ambito dell’attività preventiva l’Arma, impiegando 56394 militari, ha effettuato 28.447 pattuglie, anche monocomponenti, procedendo al controllo di 111.870 veicoli e all’identificazione di 141.658 persone, con un aumento di oltre il 42% rispetto all’anno precedente.

Le operazioni di servizio dell’Arma sono state eterogenee e incisive. Nell’ambito dell’azione di contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti, tra le tante attività compiute dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo si richiama il poderoso edificio d’indagine che si è concluso con l’OPERAZIONE PIAZZA PULITA che ha permesso di sgominare tre diverse associazioni dedite allo spaccio. Molto importanti sono anche gli altri colpi inferti allo spaccio:

– il sequestro di 21 panetti di hashish dal peso complessivo di 2100 grammi (16337dosi) e l’identificazione di due pregiudicati residenti a Bojano coinvolti nel traffico (30 Aprile 2019);

– il sequestro di 53 grammi di sostanza stupefacente del tipo Cocaina (272 dosi) e 659 grammi di sostanza stupefacente del tipo Eroina (1702 dosi) in San Martino in Pensilis e la contestuale individuazione di due persone coinvolte nello spaccio (29 luglio 2019);

– la scoperta di una piantagione di marijuana a Baranello, completa di serra, impianto di irrigazione ed essiccatoio, che ha condotto all’arresto del coltivatore e al sequestro di 20 piante alte fino a 2 metri, per un peso complessivo di oltre 4 chilogrammi di sostanza (26 settembre 2019);

– l’arresto di uomo a Termoli che, mentre era ristretto agli arresti domiciliari, è stato scoperto in possesso 13 grammi di cocaina, 24 grammi di hashish, 7 grammi di eroina e 3 grammi di marijuana (19 ottobre 2019).

Molto significativa inoltre è stata L’OPERAZIONE DRUG MARKET, portata a termine dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso che ha condotto ad effettuare 3 arresti in flagranza e all’esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal GIP del Tribunale del capoluogo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri sono riusciti a ricostruire i rapporti delle due famiglie principali dell’organizzazione identificandone i singoli componenti e i compiti svolti da ognuno di essi, sequestrando nel corso dell’attività circa 100 grammi di cocaina e 150 grammi di marijuana..

Anche le Compagnie di Termoli, Bojano e Larino hanno contribuito in maniera significativa alla lotta alla droga. Ma non solo. È infatti di questi giorni la chiusura dell’indagine sui maltrattamenti a scuola compiuta dalla Compagnia di Bojano e l’indagine lampo che ha portato all’arresto del pirata della strada che aveva travolto due ciclisti, dandosi poi alla fuga.

Un cenno particolare, infine, va rivolto alla meritoria opera svolta del Brigadiere Capo Matteo FRACASSO che il 20 febbraio scorso, mentre libero dal sevizio percorreva Via Lombardia in compagnia della moglie, udiva invocazioni di aiuto provenire da una via adiacente. Senza esitare, il militare si dirigeva verso il luogo di provenienza delle urla e notava un uomo che percuoteva ripetutamente e violentemente al volto un’anziana signora, nel tentativo di sfilarle i pantaloni e di usarle violenza.

Il Brigadiere immediatamente cercava di bloccare l’energumeno ma questi, repentinamente, lo colpiva rabbiosamente al volto, riuscendo così a divincolarsi dalla presa del militare e facendo perdere le proprie tracce dopo aver tentato di sferrare un pugno anche alla moglie.

Il bravo militare, che riusciva a difendere la donna aggredita da più gravi conseguenze, riportava un grave trauma facciale che lo inabilitava per circa due mesi. Insieme a una pattuglia della Polizia di Stato che gli dava manforte e che rintracciava l’aggressore, riusciva anche ad arrestare il cittadino extracomunitario e ad assicurarlo alla giustizia. Al Brigadiere giungevano le più fervide espressioni augurali di pronta guarigione e di lode da parte dei massimi vertici dell’Arma dei Carabinieri.