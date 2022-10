di Giampiero Giunti

Nella splendida cornice storica del Castello Angioino di Civitacampomarano , uno dei più suggestivi della regione, domenica 1° Ottobre si è tenuto il Primo Convegno Adriatico dell’ Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale organizzato dall’Accademia Dinastica Universitaria della nobile Famiglia Agricola “ADUOMSSAN” con l’alto patrocinio del Comune di Civitacampomarano e della Real Casa della nobile famiglia AGRICOLA.

L’evento ha richiamato molte persone illustri del mondo militare, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza e della Nobiltà. De facto si è riunita l’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale e con essa la vera nobiltà che la rappresenta. Ha moderato la giornalista Valentina Ciarlante.

L’evento è stato patrocinato oltre che dal comune di Civitacampomarano, sede dell’evento, anche dall’ Accademia Dinastica Universitaria e dalla Real Casa della Famiglia AGRICOLA con diritto “di fons Honorum”. Si vuole ricordare che la stessa famiglia é di antichissimo lignaggio risalente all’epoca romana di cui si ricorda anche il grande Gnaeus Iulius AGRICOLA “Legata – Augusti pro preatore Princeps ac Britaniae”.

Presenti ufficialmente alla cerimonia anche il Sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi la cui amministrazione comunale ha ricevuto nella stessa sede anche il capitolino; il consigliere comunale il Co. Giovanni Bucci delegato del Sindaco di Pescolanciano (premiati con Capitolino) e il vice presidente del Consiglio comunale di San Severo (Puglia) rappresentata in fora dal Dr. Enrico Pennacchia che la stessa Accademia Universitaria ringrazia per la presenza a dimostrazione che anche durante eventi culturali di carattere e importanza Nazionale e soprattutto perché due cittadini di San Severo venivano Insigniti, hanno chiesto di esservi presente come istituzione per tale evento.

Erano inoltre presenti il Console Generale per l’Italia della Repubblica dell’Ossezia del Sud il Marchese di Val Monforte ed altri illustrissimi ospiti di ex case regnati e Nobili di ogni provenienti da ogni parte d’Italia.

Durante l’importante evento diversi sono stati insigniti del titolo di Equitem e Dominam dell’Ordine Dinastico famigliare lo S.M.O.S.S.A.N. e di Benemerenze accademiche universitarie consegnati a persone illustri che si sono distinte nei diversi ambienti culturali, scientifici, militari e sociali, tra cui anche cinque senati accademici di Merito.

Per il settore militare ci giova ricordare con grande vanto che durante questa storica data hanno ricevuto anche questa onorificenza il Nobile e Caporal Maggiore Scelto Gianluca Agricola di San Severo, il Tenente Colonnello Massimo Spadoni Principe di Monreale e Marchese di Roccafluvione, (Roma), il Caporal Maggiore Scelto carica speciale il Nobile Maurizio Tisci (Umbria), il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri il Principe Mauro VIII Antinolfi (Basilicata) e il Brigadiere cav. Antonio Palazzo (di Guardialfiera) che in questa occasione hanno ricevuto il premio capitolino dedicato a Gnaeus Iulius AGRICOLA “Legata – Augusti pro preatore Princeps ac Britaniae”, la più alta Onorificenza dell’Accademia Universitaria della Nobile famiglia AGRICOLA, per i “meriti alla legalità e alla giustizia”.

Tra le altre giovani promesse di San Severo è stato premiato anche il giovane Chef il cav. Marco Popolo di Tenuta Santa Giusta per “l’eccellente continuo contributo professionale e sociale dando valore alla cultura enogastronomica pugliese e sanseverese, in progetti che lo vedono coinvolto personalmente per l’insegnamento della enogastronomia sanseverese a bambini diversamente abili”

La Benemerenza è stata consegnato durante la cerimonia dal presidente dell’Accademia la N.D. Emiliana Rainelli in Agricola e dalla Senatrice Accademica di Merito la Baronessa Melinda Maria Miceli Dama di Gran Croce dello S.M.O.S.S.A.N. appositamente venuta dalla Sicilia , che si sono complimentate personalmente per tutti coloro che sono stati insigniti e benemeriti della stessa onorificenza.

La cerimonia ha visto inoltre la firma di un protocollo di intesa tra L’Accademia Universitaria della nobile famiglia Agricola con l’Accademia Leonina nella figura del Presidente Cristian Raponi e il presidente della delegazione Polonia dell’Accademia Leonina: Massimiliano Raponi. Una firma che ha siglato un evento di spessore e che permetterà di perseguire scopi sociali, culturali e di beneficenza comuni alle due Accademie.

L’Importante cerimonia di Carattere Nazionale si è conclusa con una cena di gala dove il Curatore dell’organizzazione nonché Rettore della Accademia Universitaria il N.H. Christian AGRICOLA di origini sanseveresi discendente anche in linea retta dei Conti di Udine e di Risano per (Jus Sanguinis), ha ringraziato tutti i presenti e ha annunciato un secondo evento ancora più grande a Dicembre 2022 presso la Roma Capitale dove già tutti gli illustri presenti hanno dato conferma della loro presenza per continuare a contribuire ai valori dell’A.D.U.O.M.S.S.A.N. (Accademia dinastica Universitaria della Nob. Fam. Agricola) e della Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale dove proprio nella storica data del 1 ottobre 2022 fu posta la prima pietra e, come ricorda anche il conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant’Anna Morosina curatore del libro d’oro delle famiglie Nobili e Notabili nonché Senatore Accademico di Merito della stessa Accademia sopra Menzionata, “ verba volant, scripta manent”.

“L’Accademia Dinastica Universitaria dell’Ordine Militare del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth della Nob. Fam. Agricola acronimo A.D.U.O.M.S.S.A.N. A.D. MMXXII”

È una Libera Istituzione, apolitica, apartitica e un ente riconosciuto che persegue finalità culturali, umanitarie e di solidarietà, favorendo ed incentivando, in ogni modo, il dialogo e lo scambio interculturale ed interreligioso tra popoli.

La stessa, il cui Rettore è il Nobil Homo Christian Agricola, può vantare nel proprio istituto la presenza di eminenti personalità, facente parte del Senato Accademico che è la più alta espressione dell’A.D.U.O.M.S.S.A.N. del mondo religioso, militare professionale, imprenditoriale, culturale, scientifico, storico e diplomatico. È un Ente Riconosciuto e registrato anche in Italia presso l’Agenzia delle entrate al nr. 91058700708 con cod. Ateco nr. 85.42.00 come Università e post università e accademie conservatrice, riconosciuta anche da sentenza del tribunale internazionale di Taranto al nr. 02/2022 secondo la Convenzione di New York del 1958 (trattato internazionale multilaterale firmato nell’ambito della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a New York), entrato in vigore il 7 giugno 1959 e ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 62 del 19 gennaio 1968 (con efficacia stabilita a partire dal 1º maggio 1969 di cui 156 Stati Aderenti, la stessa è registrata presso il registro trasparenza della Comunità Europea nr.448265647265-93).

L’Accademia conferisce Lauree, corsi di Formazione e i titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea in base alla convenzione adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell’11 aprile 1997, che supera tutte le precedenti Convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli accademici adottate dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco.

La Convenzione di Lisbona, ufficialmente Convenzione sul Riconoscimento della Qualificazione riguardante l’Istruzione Superiore nella Regione Europea, è una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa elaborata insieme all’UNESCO.

Si tratta del principale accordo giuridico sulla valutazione delle credenziali in Europa. Firmata nel 1997, entrò in vigore il 1º gennaio 1999 e ufficialmente ratificata in Italia con Legge dell’11 Luglio 2002 nr 148.

Nel 2012 la convenzione risultò ratificata da tutti i 47 stati membri del Consiglio d’Europa a Strasburgo, con l’eccezione della Grecia e del Principato di Monaco. Essa è stata ratificata anche da stati che non sono membri del Consiglio d’Europa, quali Australia, Bielorussia, Canada, Santa Sede, Israele, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan e Nuova Zelanda. Gli Stati Uniti hanno sottoscritto la convenzione ma non l’hanno ratificata.

Accademia Dinastica Universitaria della Nob.Fam. AGRICOLA Desidero ringraziare tutti coloro che, con fattiva partecipazione, hanno contribuito a realizzare il successo del 1 CONVEGNO ADRIATICO, un progetto da me fortemente voluto e dalla Accademia Dinastica Universitaria della Nob fam AGRICOLA insieme a Tutti gli Illustrissimi Nobili e Notabili e alle amministrazioni pubbliche. Sono stati giorni di intenso lavoro e di straordinaria aggregazione, di confronto tra le diverse esperienze e di appagante scambio di idee sotto il profilo culturale ed Araldico, ma ancor di più personale. Perché è nei “ritiri” che la squadra si costruisce; ed in questa occasione che noi tutti (l’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale) con le nostre azioni abbiamo voluto condividere i nostri ideali nel corso della Convention e lungo tutto il percorso dell’ Evento. Un momento non solo culturale ma anche di convivialità fraterna. Nel corso di questo, seppur breve, “ritiro” abbiamo avuto, ancora una volta, conferma che l’aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale possiede una marcia in più per affrontare la dura partita del mondo culturale, perché ricca di Illustre personalità talentuose, capaci, creative e serie.

Non sono mancati momenti di critiche, di cui tuttavia abbiamo apprezzato, per la gran parte, la costruttività, volano indispensabile per la definizione dei progetti futuri e funzione di orientamento per le prossime decisioni di del 2 evento Adriatico. Desideriamo ringraziare tutti per la partecipazione copiosa agli incontri sulle tematiche della Araldica la Nobiltà Antica e Moderna e la Fons Honorum nel XXI Secolo, nati dalle esigenze raccolte su tutto il territorio. Lungi dal voler essere esaustivi sulle materie, i corsi hanno inteso offrire alcuni tra i più richiesti approfondimenti sulle funzionalità e spunti di riflessione sulle potenzialità che la autentica Nobiltà oggi rappresenta grazie allo storico passato. Ricchi noi stessi di tale esperienza, vi chiediamo di continuare a stimolarci nella richiesta di nuove occasioni per riunirci aristocraticamente.

Con la certezza di mantenere con ciascuno di Voi un costante e proficuo rapporto essendo molti di voi entrati a far parte della Famiglia, Vi do appuntamento alla prossima occasione di ritrovo, nella speranza che possano in futuro presenziare anche coloro che non sono potuti esserci per motivi famigliari e per motivi di salute. Nel rinnovare il mio sentito ringraziamento, auguro buon lavoro a tutti e W l’Aristocrazia Adriatica e W Tutti gli Illustrissimi che hanno fortemente Voluto e desiderato partecipare appoggiando la prima pietra per l’edificazione di tutto ciò.