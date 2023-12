di Redazione

Le notti di dicembre e gennaio si tingono di una luce speciale a Larino grazie alla manifestazione tanto attesa: la “Magia di Luci”. L’evento annuale meglio conosciuto come le Luminarie di Larino è atteso con trepidazione da migliaia di visitatori e verrà inaugurato come di consueto, domani, 8 dicembre alle ore 17. Le strade si trasformeranno in un incantevole paesaggio di festa grazie alle scintillanti luminarie artistiche e la la Cattedrale diventerà il palcoscenico di un emozionante spettacolo di luci. Un programma vasto, così come la gamma di esperienze che durerà fino al 6 gennaio 2024. Artisti di strada che porteranno sorrisi e meraviglia tra grandi e piccini e musica dal vivo che accompagnerà le serate, creando un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per godersi le festività in compagnia.