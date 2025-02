di Redazione

Domani, sabato 22 febbraio, screening gratuito per il diabete in Piazza del Popolo, al Piano San Leonardo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Larino con il patrocinio del Comune della città di Larino e la collaborazione di volontari: della Misericordia frentana, Aild (Associazione Italiana Lions per il diabete onlus) e del dottor Alfredo Puntillo, medico chirurgo alta specializzazione in Diabetologia. L’attività, che ha unito gli intenti interassociativi, rientra nella mission del Lions International e ha lo scopo di offrire ai cittadini la prospettiva di una diagnosi precoce per contrastare ciò che il diabete rappresenta. Il Diabete è una delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo a livello globale in costante incremento. Un fenomeno purtroppo in grande espansione, conseguenze di stili di vita sbagliati e non solo, che rappresenta una delle piaghe sanitarie globali, da contrastare con la cultura della prevenzione. È questa la finalità del Lions club Larino, promuovere la prevenzione, il controllo, fino a migliori stili di vita.