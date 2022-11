Carissimi cittadini, il mio impegno su tutto il territorio Frentano continua, sempre puntuale, preciso ed impeccabile, visionando e sollevando problemi affinché vengano risolti il più presto possibile. Voglio mettervi a conoscenza di alcune mie iniziative che riguardano il nostro amato paese. Da circa 5 anni mi sono interessato di due quartieri presenti sul Montarone. Una storia lunga 40 anni, dove tutte le amministrazioni Passate non sono mai intervenute, non si sono mai adoperate per risolvere il grande problema che non riusciva a fare star tranquilli i cittadini di “Via G.Casalbore numero 8 e 10 e via G.Piscolla numeri 38 e 40”. Come dicevo poc’anzi, nel 2017 ne sono venuto a conoscenza, un anno prima delle Elezioni comunali del 2018, anno in cui mi sono candidato. I cittadini di queste zone venivano classificati non di serie B ma C!. Precisamente dal 1982 anno in cui sono stati assegnati gli alloggi dello IACP,mai nessuna Amministrazione è intervenuta. Mi sono messo a lavoro e ho contattato l’Assessore competente ed il Responsabile Servizio Lavori Pubblici ed Programmazione, il quale ho fatto notare la problematica in cui versavano quei due quartieri.

La mia battaglia si è focalizzata principalmente su alcuni punti: ” ripristino e posa del nuovo manto stradale ormai obsoleto ed impercorribile da 40 anni, potatura alberi davanti le cooperative di G.Casalbore che coprono l’illuminazione pubblica compromettendo la sicurezza della strada, potatura di alcuni rami che coprono il cartello della Via G.Piscolla, installazione di un cartello mancante di disabilità per un giovane che vive in via G. Piscolla, successivamente messo il 9 Febbraio 2022, (nonostante pagasse le tasse, mancava il cartello), taglio dell’ erba e dei rovi sulla fratta antistante ai palazzi di G. Piscolla, diventata come un bosco, con un primo intervento segnalato da me e fatto dal Comune di Larino il 2 Luglio 2022, ripristino delle griglie di scolo d’acqua piovana, ormai piene da anni che non permetteva il normale deflusso dell’acqua,richiesta di fare le strisce per parcheggi ed infine sempre in via G.Piscolla, su per la salita, manca un pezzo di muro che mantiene il frattone, così facendo quando piove, cade la terra e rende insicura la strada”. Queste richieste sono state accettate tutte sia dall’assessore che dal Responsabile, i quali li ringrazio per aver accolto le mie richieste, infatti i lavori sono iniziati il 25 e sono terminati oggi 28 Novembre, dando un nuovo volto a due quartieri che per 40 anni erano stati abbandonati, ridando la fiducia a quei pochi cittadini che ci abitano, ritrovando il sorriso e ricredendo nella politica. Mi sono impegnato molto per questi due quartieri; si ci ho messo 5 anni! ma l’importante è aver risolto questi problemi. Ovviamente gli altri interventi verranno eseguiti successivamente non appena potranno. Per concludere oltre a queste due strade, ho lottato anche per la strada presente al Centro Storico, situata dietro il comune, in via Regina Elena ,che scende dalla fontana ed l’abbeveratoio e si ricollega con la Circonvallazione,(sollecitata dal 24 Agosto 2021) ed asfaltata oggi 28 Novembre 2022 . Adesso queste strade hanno un nuovo volto e sono sicure per tutti. Come voi tutti sapete, cari cittadini continuerò a vigilare e a lottare per la sicurezza dei cittadini, risolvendo i problemi della comunità stando sempre dalla parte vostra. Il mio impegno non si ferma qua.