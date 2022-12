LARINO. Lions club e Misericordia di Larino, assieme all’amministrazione comunale frentana, organizzano per mercoledì 14 dicembre uno screening per la valutazione dello stato cognitivo rivolto ai cittadini. L’attività si svolgerà dalle ore 16 alle ore 20 presso la sala Freda del Palazzo Ducale di Larino.

L’attività è denominata “Non ti scordar di Me!” e prevede un incontro per la presentazione del progetto e la successiva somministrazione, in maniera riservata, di test di valutazione dello stato cognitivo da parte della dottoressa Maria Pia Smargiassi, medico geriatra dell’Ospedale San Timoteo di Termoli.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la comunità e favorire attività volte alla prevenzione delle patologie degenerative come la demenza.

L’Alzheimer, la demenza, sono costantemente attenzionati, quali fattori che aggrediscono la qualità della vita. Sono le funzioni cognitive che ci permettono di percepire il mondo intorno a noi e di relazionarci con gli altri. Il declino cognitivo è la perdita di una o più funzioni cognitive non interessa tutti gli individui alla stessa maniera. La valutazione dello stato cognitivo di una persona anziana è parte di una valutazione più ampia denominata valutazione multidimensionale geriatrica, e determina il così detto “stato di fragilità” della persona. Le funzioni cognitive come la memoria, l’attenzione, linguaggio, programmazione motoria, percezione degli oggetti, percezione dello spazio e del tempo, e le funzioni esecutive dell’individuo, se lasciati incontrollati nell’anziano, i sintomi progrediscono dando luogo a condizioni più gravi come la demenza. Lo screening, che si effettua su scale di valutazione dello stato cognitivo, è una potente arma che abbiamo per combattere la demenza.

Questa la finalità del Lions club Larino, promuovere la prevenzione per migliorare la qualità della vita.