“Con gli occhi di Agnese – il sogno di Bernardino Musenga: Campobasso città giardino” di Rita Frattolillo Di Zinno sarà presentato a Larino il 26 aprile 2024 alle ore 17.30, presso la Sala della Comunità di Larino in Largo Pretorio.

L’evento, rientrante nell’itinerario culturale “Percorsi in Biblioteca” promosso dal Lions Club Larino e il Comune frentano, in questa occasione si fregia della collaborazione della Fidapa di Larino.

Un incontro interassociativo che si pone l’obiettivo di far conoscere la storia del territorio con il testo “Con gli occhi di Agnese – il sogno di Bernardino Musenga: Campobasso città giardino” di Rita Frattolillo Di Zinno, docente e giornalista, donna di grande spessore culturale.

Il libro, frutto di una ricerca storica attenta, esplora la figura esemplare di Bernardino Musenga, architetto e figura storica di Campobasso, attraverso gli occhi della moglie Agnese, a lui vicina costantemente nelle vicissitudini della loro vita.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Lions club Larino Pasquale Gioia, il Sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti e Iolanda Giusti, Assessore alla Cultura introduce l’incontro Noemi Petti, Presidente Fidapa di Larino.

Dialogherà con l’autrice la giornalista Enrica Cefaratti. Modera l’incontro Graziella Vizzarri, Consigliera comunale.