Poietika Art Festival si trasferisce dalle montagne dell’Alto Molise a Larino, che con la sua area archeologica, l’anfiteatro, i suoi mosaici e la sua importante storia, rappresenta una delle unicità del territorio molisano. Giovedì sera, dalle ore 19 negli spazi del Palazzo Ducale, Poietika ospiterà la scrittrice Maria Giovanna Luini, con lei dialogherà il dottore Mariano Flocco, direttore dell’Hospice Madre Teresa di Calcutta del centro frentano.

Medico senologa, libero professionista con due specializzazioni e un master in senologia chirurgica all’Istituto europeo di oncologia (IEO). Al Centro Metis di Milano promuove l’integrazione tra la medicina convenzionale di eccellenza e alcune tecniche che la scienza sta studiando: Reiki ed Energie, meditazione e percorsi di autoconsapevolezza. Per sedici anni è stata l’assistente medico di Umberto Veronesi nella direzione scientifica di IEO.

Ha pubblicato romanzi (il più recente è Il grande lucernario. La lezione di Umberto Veronesi e la nuova via per la cura. Mondadori 2018 e saggi (molti dei quali insieme a Veronesi), ha collaborato a sceneggiature cinematografiche e prestato consulenza per il film “Allacciate le cinture” di Ferzan Ozpetek

Tutte le informazioni s

WWW.POIETIKA.COM