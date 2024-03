di Redazione

Presentazione del libro “Pilò” di Massimo Starita sabato 16 marzo 2024 alle ore 18.00 presso la sala Freda del Palazzo Ducale.

“Pilò” sarà protagonista di “Percorsi in Biblioteca”, promosso dal Lions club e Comune frentano in collaborazione della “Libreria Frentana” di Larino. Un appuntamento molto atteso, quello di sabato 16 marzo, che vedrà la prima presentazione dell’ultima pubblicazione di Massimo Starita, scrittore della cittadina frentana, persona di spicco del panorama socio-culturale larinese, che è alla sua sesta pubblicazione: il racconto storico “Giorni di Maggio”, un saggio – racconto di tipo lavorativo “l’automazione in Farmacia” e 4 romanzi gialli -Assist – Un legame di sangue- Fosforo – e l’ultimo nato- Pilo’. L’opera “Pilò”, il cui titolo riporta al concittadino professor Antonio Picariello, critico d’arte, scomparso qualche anno fa, personaggio che ha donato molto culturalmente durante la sua esistenza alla cittadina frentana, porta il lettore in un vortice crescente di suspense. L’autore consegna, come nei precedenti romanzi, un altro spaccato della provincia molisana catturando l’attenzione dei lettori e incuriosendo con la sua trama ricca di mistero, ma armoniosa, che contraddistingue lo stile letterario di Massimo Starita. La presentazione sarà coordinata da Graziella Vizzarri, Consigliera comunale e dopo i saluti istituzionali del Presidente del Lions club Larino Pasquale Gioia, del Sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti e l’Assessore alla cultura Iolanda Giusti, Gino Lapenna dialogherà con l’autore. L’evento sarà impreziosito da brani musicali al pianoforte a cura di Dario La Serra.