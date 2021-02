La Stazione Carabinieri di Larino, dipendente dall’omonima Compagnia, ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza presso il Distretto della Corte d’Appello di Campobasso nei confronti di un commerciante ambulante di 42 anni, già noto ai Carabinieri e residente nel territorio.

La vicenda risale al 2019 allorché il soggetto si rivolse in modo non appropriato alle Forze dell’Ordine nell’esercizio delle loro funzioni, venendo denunciato per oltraggio e successivamente processato dal Tribunale.

All’esito del processo, il trasgressore è stato condannato e oggi è chiamato all’esecuzione di una pena pari a cinque mesi e ventidue giorni di reclusione, che sconterà in regime di detenzione domiciliare.

Continua quindi in maniera serrata, nell’ambito delle più ampie e mirate direttive del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, l’attività di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia di Larino, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati con particolare riferimento a quelli di maggiore allarme sociale, al fine di fornire la massima sicurezza reale ai cittadini ed una sempre maggiore percezione della stessa.