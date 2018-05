40 evade dagli arresti domiciliari a Foggia e si consegna ai Carabinieri di Larino. Ha preferito evadere per non rimanere sotto lo stesso tetto con la moglie con la quale “i litigi erano diventati insostenibili”.

Ai Carabinieri della stazione di Larino, ai quali si è presentato con le valigie pronte, ha manifestato la ferma intenzione di andare via dall’abitazione coniugale, anche a costo di finire in cella. I carabinieri lo hanno, pertanto, arrestato per evasione e tradotto nel carcere di Larino. Il 40enne era agli arresti domiciliari dall’inizio del mese di maggio per reati contro il patrimonio. Gli atti sono stati inviati all’A.G. per le ulteriori incombenze di competenza.