L’opera editoriale “Giovanna I D’Angiò” di Luigi Pizzuto sarà la protagonista dell’incontro di “Percorsi in Biblioteca”, in programma venerdì 19 gennaio 2024. L’evento culturale, che si terrà alle ore 17.30, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale, è promosso dal Lions club Larino con la collaborazione del Comune frentano e vedrà e la presentazione del libro a firma del professor Luigi Pizzuto, edito dalla casa editrice Lampo, dedicato a “Giovanna I D’Angiò”. Luigi Pizzuto, i cui natali sono di Colletorto, è impegnato da sempre con varie iniziative a valorizzare personaggi, storie e tradizioni locali e grazie ai suoi lunghi studi e ricerche che è giunto all’opera dedicata alla regina Giovanna d’Angiò. Un lavoro minuzioso che ha impegnato il professore in modo nuovo e originale nell’esplorare la figura della regina, donna di grande fascino che da sempre ha attirato le attenzione di letterati e di artisti nonché storici. L’incontro, moderato dalla consigliera comunale Graziella Vizzarri, dopo i saluti istituzionali del presidente del Lions club Larino Pasquale Gioia, del sindaco della Città di Larino Giuseppe Puchetti e dell’assessore alla Cultura Iolanda Giusti, prevedrà l’intervento dell’autore Luigi Pizzuto e dello storico Antonio Mucciaccio. Nell’ambito dell’evento saranno condivisi dei brani tratti dal libro “Giovanna I D’Angiò” a cura di Nicolangelo Licursi della Compagnia teatrale “Scémë Sèmbë nujë” di Santa Croce di Magliano.