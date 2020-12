Come amministrazione comunale abbiamo accolto l’invito dell’associazione ‘Larino nel Cuore’ che ci ha proposto di addobbare il nostro centro storico con parte delle luminarie.

Abbiamo, dunque, accolto la loro proposta e abbiamo stanziato a favore dell’associazione 5 mila euro in modo da dare un contributo concreto all’abbellimento natalizio del nostro borgo medievale.

Ma il nostro intervento non si è fermato al centro storico. Abbiamo stanziato ulteriori 5 mila euro per abbellire con le luminarie anche il Pian San Leonardo, o meglio, tutte le zone centrali come Piazza del Popolo, Viale Giulio Cesare, Piazza dei Frentani , Via Iovine e Via Magliano.

L’installazione delle luminarie in questo caso è stata affidata alla ditta Mastrangelo di Santa Croce di Magliano. Nei prossimi giorni sia al centro storico che al Pian San Leonardo saranno ultimate le operazioni di posa delle luminarie e successiva accensione.

E’ un tempo difficile ma vogliamo con questi due gesti dare un piccolo segno di speranza alla nostra comunità in vista delle festività natalizie. Luci di speranza perché tutto possa presto finire.