LARINO. Siamo abituati a riportare soltanto le notizie, scevre da commenti, da posizioni, da quelle interferenze, fondate o meno, che nulla aggiungono ai fatti. Ebbene, oggi, vogliamo raccontare quella che si appresta ad essere una storia a lieto fine. Ossia quella del nuovo impianto sportivo comunale di contrada Monte Arcano!

Le foto non lasciano spazio ad un’immaginazione diversa, le ditte incaricate, una locale e due specializzate proprio nella realizzazione dei manti di erba sintetica, stanno ultimando i lavori e quell’area ‘grigia’ oggi si sta colorando di verde e di bianco. I colori dell’erba e delle strisce bianche che andranno a delimitare l’area rettangolare dove i giovani larinesi potranno finalmente praticare calcio.

Già da alcune settimane avevamo notato dei grandi rulli presenti sull’area degli impianti sportivi. La stessa, grazie alle ditte incaricate, era stata ‘preparata’ al meglio (drenaggi, sistemazioni idrauliche e quant’altro) per consentire la posa prima di un tappettino neutro e poi dell’erbetta sintetica. Oggi vediamo chiaramente come la posa dell’erba ha abbondantemente superato ‘la metà campo’. Tempo ancora qualche giorno e tutto il rettangolo di gioco sarà stato srotolato.

Quel verde da un senso di nuovo, di futuro alla città, ma soprattutto a quella parte di larinesi che attendeva la realizzazione del nuovo impianto per poter di nuovo tornare a sognare, poter di nuovo credere che la gloriosa Frenter possa risorgere dalle sue ceneri e tornare a calcare i rettangoli di gioco, non più in posizione ‘svantaggiata’ a causa del vetusto terreno di gioco, ma in una posizione di vantaggio rappresentata proprio dal nuovo campo.