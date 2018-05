I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno denunciato un cittadino 35enne di origine marocchina, residente a Larino, per furto di autovettura e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo è stato sorpreso, nel centro abitato di Larino, dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia alla guida di un’autovettura di media cilindrata, rubata il giorno prima a una 60enne di Lucera.

Nel corso degli accertamenti il 35enne è risultato anche in evidente stato alterazione psico-fisica dovuta ad assunzione eccessiva di sostanze alcoliche. La macchina è stata restituita alla proprietaria e l’uomo, a cui è stata ritirata la patente di guida, denunciato per furto aggravato e guida in stato di ebbrezza.