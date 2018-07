Il 30 luglio 2018, alle ore 21.00 all’interno del suggestivo atrio del Palazzo Ducale di Larino, si terrà “Femme”, una manifestazione in cui verrà celebrata l’artigianalità e la creatività dei giovani larinesi.

“Femme” nasce da un insieme di idee di quattro amici artisti e artigiani, che ogni giorno vivono e lavorano nel mondo della moda, dell’arte e del design. Per questo evento, le quattro figure hanno collaborato e lavorato insieme, dimostrando come si possa e si debba creare lavoro e opportunità, mettendo insieme i talenti di ognuno. Infatti, solo facendo rete e mettendosi in sinergia, possono davvero spiccare il volo.

Le acconciature di Annamaria Radica, i tessuti e i disegni di Francesco Santoro, l’arte del cucito di Martina Di Lena e Francesca Toto danno vita a questa ambizione e a questa serata, in cui vedrete sfilare meravigliosi abiti cuciti in tessuti d’arredo arricchiti da acconciature chic.

Per celebrare a pieno la bellezza delle donne, ci sarà l’ulteriore collaborazione di Rosa Patrone con i suoi accessori, che mostreranno i loro gioielli, e i cappelli e complementi di Anna Panella e Mariagrazia Barone. Al termine della sfilata, l’evento sarà allietato dal DJ set di Antonio Felice e dal cocktail bar di Giuseppe Di Cienzo.

Bellezza, arte, imprenditorialità: queste sono le parole chiave della serata che prenderà vita grazie all’unione dei talenti creativi dei giovani larinesi. Si sa, l’unione fa la forza!