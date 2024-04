di Redazione

“Dopo di Noi: il presente ed il futuro” è il convegno che si terrà venerdì 12 aprile nella cornice del Palazzo Ducale presso la Sala Freda alle ore 17.30.

Focus sulla legge n. 112/ 2016 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” cosiddetta del “Dopo di noi”. L’incontro è promosso dal Comune di Larino, dalla Consulta delle Disabilità e Neurodiversità del Comune frentano, dall’Ambito Territoriale Sociale di Larino, dal Lions Club Larino e dal Lions Club Campobasso. Una collaborazione, che ha uniti gli intenti istituzionali ed associativi veicolati dalla Consulta permanente delle disabilità e neurodiversità della cittadina frentana, concretizzatosi in un incontro propedeutico al confronto sul territorio su un tema delicato e impellente con l’intento di non rimanere fine a se stesso. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti, Arianna Altieri – Presidente della Consulta delle disabilità e neurodiversità frentana, Graziella Vizzarri-Presidente Ats di Larino, Pasquale Gioia – Presidente Lions club Larino e Raffaella Petti – Presidente Lions club Campobasso, relazioneranno: l’Assessore regionale alle Politiche Sociali Gianluca Cefaratti, il Direttore del CSM di Termoli Alessandro Gentile e la Coordinatrice dell’ATS di Larino Eloisa Arcano. Modera l’incontro Antonella Salvatore – giornalista-collaboratrice ANSA, previsto uno spazio per gli interventi liberi, le conclusioni saranno affidate all’Assessore Regionale Cefaratti.