Sopralluogo tecnico nell’ex carcere in via Cluenzio, prima del trasloco definitivo della sede dell’Arsarp di Larino. Nelle ultime ore, i tecnici ed alcuni dipendenti dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca, accompagnati dall’assessore Michele Palmieri e dal dirigente comunale ingegnere Giovanni Lapenna, hanno effettuato una ricognizione generale dei locali destinati ad ospitare il nuovo ufficio, che occuperà parte del piano terra, dove in un’altra ala è già presente lo sportello dell’Agenzia delle Entrate.

“Salvo alcuni piccoli interventi necessari per soddisfare appieno le richieste dell’Arsarp, è tutto pronto per il trasloco dei mobili e delle linee che avverrà nei prossimi giorni – ha affermato Palmieri – si chiude così un’altra importante questione, scongiurando definitivamente il rischio di trasferimento o peggio della soppressione della sede larinese dell’Agenzia”.

Dando seguito alla delibera di Giunta 182, l’Amministrazione comunale ha concesso in comodato d’uso gratuito parte del palazzo nel centro storico da adibire ad Ufficio Operativo Territoriale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali “dopodiché è iniziato l’iter amministrativo – ha continuato l’assessore – i sopralluoghi per i progetti di adeguamento, l’acquisizione delle autorizzazioni, la stipula della convenzione.

Un lavoro lungo, oggi finalmente concluso, che non solo ha permesso di salvaguardare la presenza dell’Arsarp a Larino, ma anche di arricchire l’offerta dei servizi già presenti nel centro storico”.