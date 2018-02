Terminati da pochi giorni i lavori di adeguamento e miglioramento funzionale dell’impianto di depurazione comunale in contrada Fonte di Basso. Un intervento dal costo complessivo di circa 100.000 euro, reso possibile grazie al FSC 2013 – PAR FSC 2007\2013 Asse III “Ambiente e Territorio”, linea di intervento III.D “Sistema idrico integrato”, che permetterà al depuratore di rispettare le ultime normative in fatto di trattamento delle acque reflue urbane provenienti dal centro abitato.

Sotto la supervisione del Servizio Lavori Pubblici di Palazzo Ducale, diverse le migliorie previste dal progetto esecutivo: la realizzazione di un canale di tipo “Venturi” e l’installazione di un misuratore di portata ad ultrasuoni; la dismissione del comparto pretrattamenti mediante la posa di due nuove paratoie; la fornitura di un monoblocco di pretrattamenti di grigliatura-disoleatura; installazione di tubature di mandata ed uscita in acciaio e carbonio; realizzazione del bypass del comparto monoblocco; sostituzione dell’aeratore superficiale a servizio della digestione aerobica; fornitura di un’apparecchiatura di riserva per gestione emergenze: elettropompa di riserva per ricircolo dei fanghi.

“Un intervento da lungo tempo atteso, che renderà il nostro depuratore più efficiente e più rispettoso dell’ambiente – il commento dell’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Palmieri – inoltre, il nuovo impianto è fornito anche di un campionatore delle acque trattate, per permettere verifiche costanti e puntuali sull’intero sistema di depurazione, da oggi ancora più efficiente. Infine, un doveroso ringraziamento alla ditta appaltatrice, ai progettisti e al Servizio Lavori Pubblici per l’ottimo lavoro svolto”.