di Redazione

Cara Giulia: dialogo collettivo” è il titolo della tavola rotonda che si terrà oggi pomeriggio, 25 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale.

la tavola rotonda, promossa dal Comune di Larino, mette a confronto varie professionalità sulla violenza di genere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dal caso di Giulia Cecchettin, che pone tanti interrogativi sociali, alle nostre comunità con l’intento di creare un dialogo collettivo costante, che possa rafforzare le azioni di rete ai fini di raggiungere l’atteso cambiamento culturale, quello più importante di tutti: il rispetto per l’altro. Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Puchetti, Sindaco della città di Larino, Iolanda Giusti, Assessore alle Pari Opportunità e Emilia Sacco, Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “Magliano” di Larino, relazioneranno Antonella Salvatore, giornalista, Nicola Malorni, Psicologo Analista AIPA IAAP, Laura Lotto, docente presso il Liceo “F.D’Ovidio” di Larino e Alessandro Gentile, Dirigente medico Psichiatra UOC San Timoteo Termoli. La conclusioni sono affidate all’Assessore Iolanda Giusti. Arricchiranno la tavola rotonda le letture a cura di Nicolangelo Licursi, UILT Molise e brani al pianoforte di Dario La Serra. Sarà presente la WebTV del Liceo “F.D’.Ovidio” di Larino. Modera l’incontro Graziella Vizzarri, Consigliera comunale, Presidente ATS Larino.