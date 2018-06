A causa dello scarso flusso idrico in entrata e del consumo anomalo registrato in alcune zone rurali, per consentire il riempimento del serbatoio comunale, oggi pomeriggio – martedì 12 giugno – il servizio idrico sarà interrotto dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle contrade Guardiola, Ricupo, Monte Altino e Piane di Larino.

Successivamente, sempre per ripristinare le riserve idriche cittadine, il servizio idrico sarà sospeso in tutto l’abitato dalle ore 22.00 di stasera fino alle ore 6.00 di domattina 13 giugno.