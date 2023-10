di Redazione

Può sembrare qualcosa a cui non pensare, invece la tecnologia può essere utile anche per trovare dove sono ubicate le tombe di nostri cari estinti.

La digitalizzazione di tutte le tombe del cimitero di Larino, grazie all’adozione del metodo VPA, permetterà la loro esatta localizzazione. Il tutto grazie a un’App dal nome comunque simpatico, nonostante tutto, Aldilapp, che tramite un curato gestionale, offre una serie di funzionalità che consentono agli utenti di orientarsi all’interno del cimitero, grazie alla geolocalizzazione delle strutture per individuarne, facilmente, la posizione esatta sul proprio smartphone.

Questa iniziativa rientra nel programma dell’Amministrazione comunale, di investire per migliorare l’area cimiteriale, e il primo passo è stato proprio il censimento al fine di avere una situazione reale ed aggiornata per pianificare interventi futuri.

Per completezza di informazione, è prevista una conferenza stampa di presentazione per il giorno martedì 24 ottobre alle ore 11.30 presso la Sala Freda del Comune di Larino in Piazza Duomo 44, dove interverranno: il Sindaco Puchetti, L’Assessore ai Servizi Civili, Pontico, il Consigliere Comunale, Vizzarri, il Presidente del Consiglio Comunale, Rainone, il rappresentante Aldilapp, Massi, il responsabile Servizi Civili del Comune, Scadera, e il funzionario dello stesso servizio, Di Pietro.